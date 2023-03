PS5 Pro | per i rumor la revisione di PlayStation 5 è già in arrivo

Leggi su tuttotek

(Di martedì 14 marzo 2023) “Il conto langue e quella macchina vuole il mio sangue”: stando a un, PS5 Pro potrebbe già essere in lavorazione presso Sony Se già avete sborsato fior di quattrini per la seconda generazione della realtà virtuale griffata Sony, preparatevi al prossimo passo previsto dai: il revisionismo del titano cobalto non accenna a mordere il freno, se le voci su PS5 Pro fossero vere. A tre anni dal lancio, se ben ricordate, PS4 godette di una seconda giovinezza con la sua incarnazione più potente. A quanto pare5 ripeterà la storia. O meglio, per citare un adagio, “la storia non si ripeterà, ma accidenti se fa rima.” Non sono neanche le prime voci di corridoio sul monolito bianconero: abbiamo un bel po’ di cui parlare. Piùdi così non si può: le mille voci su PS5 Pro I...