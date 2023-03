Propaganda: Putin lancia il Movimento internazionale russofilo per il sostegno a Mosca (Di martedì 14 marzo 2023) La Propaganda di Mosca che alimenta la sindrome di accerchiamento, dimenticando c he è stato Putin a invadere l'Ucraina per rovesciare un governo democraticamente eletto e mettere al suo posto un ... Leggi su globalist (Di martedì 14 marzo 2023) Ladiche alimenta la sindrome di accerchiamento, dimenticando c he è statoa invadere l'Ucraina per rovesciare un governo democraticamente eletto e mettere al suo posto un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rulajebreal : In India, paese alleato della Russia, Lavrov deriso, in ???? dopo un comizio osceno in tv, il giornalista augura “bu… - grrimoo : @AStramezzi La notizia è vera in se, non è vero il significato che lei le da, facendo propaganda del terrore sei so… - ErtwittoII : RT @ChroniclesKiev: Antytila - La fortezza Bakhmut @antytila_offic #BAKHMUT #antytila Simbolo della resistenza Ucraina????. #Putin la vuole… - rinnegatto : Ecco, @giu33liana è un troll di Olgino diverso dal solito, una variante sperimentale. Si finge liberale/radicale, n… - BusiMatia : un potenziale cambio di regime in Russia”, Jolie, in evidente delirio di “propaganda” distante anni luce dalla rea… -