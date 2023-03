Pronostici Coppe Europee

(Di martedì 14 marzo 2023) simple html dom voku html wrapper > Messo alle spalle il lungo fine settimana dedicato al campionato, le italiane si preparano per una nuova tornata europea. Dalla sfida del Do Dragao tra Porto e Inter valida per per il ritorno degli ottavi di finale si sviluppano l’analisi e idi Champions League, Europa e Conference League targati Superscommesse. Porto – Inter: Multigol 1-2 casa I nerazzurri, reduci dalla clamorosa sconfitta in campionato contro lo Spezia, volano in Portogallo per centrare la qualificazione ai quarti di finale dopo 12 anni. La squadra di Conceicao al Do Dragao ha sempre segnato almeno un gol nelle ultime 13 partite giocate: il consiglio di Superscommesse per questo match è l’esito Multigol 1-2 casa. Napoli – Francoforte: Segno 1 I partenopei cercano la prima storica qualificazione ai quarti di finale di Champions League, ...

Di fronte c’è una Real Sociedad che non sa più vincere, che tra campionato e coppa manca l’appuntamento con i 3 punti da ben 5 partite e che sta rimettendo in discussione il proprio posizionamento in ...Manchester City-Lipsia è un ottavo di finale della Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, formazioni, pronostici.