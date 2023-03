Project Zero Mask of the Lunar Eclipse | Recensione | Gameplay Trailer e Screenshot

(Di martedì 14 marzo 2023) Quando parliamo di giochi horror è inevitabile pensare a capolavori come Resident Evil e Silent Hill, giusto per citarne qualcuno. Nel corso del tempo molti sviluppatori hanno dato vita a franchise memorabili come quello di cui vi parleremo quest’oggi, attraverso ladiof the, l’ultimo capitolo della serieo Fatal Frame. Lanciato nel lontano 2008 su Nintendo Wii, è stato riproposto di recente in versione migliorata in grafica e sonoro, ma con le stesse meccaniche dell’epoca, proprio come è accaduto con Maiden of Black Water. Dunque non si tratta di un nuovo episodio ma dell’ultimo in chiave moderna. Noto in Giappone con il nome di Fatal Frame e in Occidente come, il successo di ...

Tre ragazze, un poliziotto e un'isola infestata sono gli ingredienti della remaster di Fatal Frame 4: la recensione di Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse.