Professionisti del mare | il Comandante Giuseppe Pugliese | Il team è alla base di tutto

(Di martedì 14 marzo 2023)è nato a Napoli, classe ’79, cresciuto a Monte di Procida, appassionato di shipping settore dry bulk, sposato con 3 figli maschi, ha studiato al Nautico “Duca degli Abruzzi” di Napoli e conseguito il titolo di “Capitano di lungo corso” nel 2005. Dal 1995 al 2021 ha sempre lavorato nel settore bulk dry cargo e general cargo, dal 2008 al Comando. E’ notocronache per l’Odissea a bordo della nave MBA Giovanni (15 mesi in). “Il professionista delè una figura molto articolata, dove sono richieste conoscenze e competenze di un livello molto complesso e ne viene fuori una figura professionale con un profilo di alto livello, dal punto di vista filosofico direi un sognatore! L’intero shipping è cambiato, va quindi snellito e riorganizzato. La riorganizzazione deve puntare a ...

Investire sulla formazione dei professionisti è il punto di partenza che non può prescindere da una visione d’insieme con scuola e famiglie”. Alla collaborazione sono arrivati i “complimenti” del ...“Così come nell’aspetto geopolitico e nel gioco di squadra l’analisi del contesto, per noi professionisti, è fondamentale. Il concetto di team rappresenta appieno la nostra categoria, che vede in ...