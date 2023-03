Processo omicidio Cerciello, domani l’udienza del processo presente anche l’Associazione Vittime del Dovere: “Noi al fianco della moglie” (Di martedì 14 marzo 2023) processo omicidio Cerciello, si terrà domani in Cassazione l’udienza del processo per il brutale assassinio del vice brigadiere dei carabinieri. Mario Cerciello Rega è stato ucciso con undici coltellate il 26 luglio del 2019 a Roma da due ragazzi americani Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth, condannati in secondo grado rispettivamente a 22 anni e 24 anni. ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 14 marzo 2023), si terràin Cassazionedelper il brutale assassinio del vice brigadiere dei carabinieri. MarioRega è stato ucciso con undici coltellate il 26 luglio del 2019 a Roma da due ragazzi americani Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth, condannati in secondo grado rispettivamente a 22 anni e 24 anni. ... TAG24.

