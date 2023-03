Probabili formazioni Porto-Inter: chi è l’arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi. Si rivede Skriniar (Di martedì 14 marzo 2023) Mancano oramai poche ore e poi sarà Porto-Inter. Nella giornata di oggi, martedì 14 marzo, la squadra di Sergio Conceição e quella di Simone Inzaghi si affronteranno nella gara di ritorno valida per gli ottavi di finale di UEFA Champions League 2022/23. Alle 21.00 all’Estadio do Dragao, la compagine Portoghese e quella italiana battaglieranno sul terreno di gioco in una sfida da dentro o fuori: e l’undici di casa cercherà in ogni modo di espugnare il fortino che i nerazzurri sono pronti ad alzare. La Beneamata partirà con una rete di vantaggio conquistata proprio lo scorso 22 febbraio. Tra le mura amiche infatti l’Inter, ha trovato un successo fondamentale ma che definire sofferto sarebbe riduttivo. Nella prima gara del doppio confronto previsto, Romelu Lukaku è riuscito a bucare Diogo Costa, estremo difensore del ... Leggi su oasport (Di martedì 14 marzo 2023) Mancano oramai poche ore e poi sarà. Nella giornata di oggi, martedì 14 marzo, la squadra di Sergio Conceição e quella di Simone Inzaghi si affronteranno nella gara di ritorno valida per gli ottavi di finale di UEFA Champions League 2022/23. Alle 21.00 all’Estadio do Dragao, la compagineghese e quella italiana battaglieranno sul terreno di gioco in una sfida da dentro o fuori: e l’undici di casa cercherà in ogni modo di espugnare il fortino che i nerazzurri sono pronti ad alzare. La Beneamata partirà con una rete di vantaggio conquistata proprio lo scorso 22 febbraio. Tra le mura amiche infatti l’, ha trovato un successo fondamentale ma che definire sofferto sarebbe riduttivo. Nella prima gara del doppio confronto previsto, Romelu Lukaku è riuscito a bucare Diogo Costa, estremo difensore del ...

