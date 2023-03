Probabili formazioni Manchester City-Lipsia: chi è l’arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi. Sky Blues al completo, dubbio Dani Olmo (Di martedì 14 marzo 2023) La corazzata Manchester City non può sbagliare, la cenerentola Lipsia pregusta l’impresa. La gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma questa sera tra la formazione di Guardiola e quella di Rose è molto meno prevedibile del previsto. Complice l’1-1 dell’andata, la sfida dell’Etihad (fischio d’inizio ore 21, arbitra lo sloveno Slavko Vin?i?) è aperta ad ogni pronostico. Certo, i valori delle squadre in campo non è paragonabile. Ma il City, in Champions, ha già commesso in passato qualche passo falso di troppo. Su tutti l’eliminazione agli ottavi del 2016-17 per mano del Monaco di Falcao e Mbappè. Da allora i Citizens sono sempre arrivati almeno ai quarti, sfiorando il trionfo nel 2020-21 nella finale persa contro il Chelsea per 1-0. La pressione quindi è tutta sugli inglesi, che nonostante ... Leggi su oasport (Di martedì 14 marzo 2023) La corazzatanon può sbagliare, la cenerentolapregusta l’impresa. La gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma questa sera tra la formazione di Guardiola e quella di Rose è molto meno prevedibile del previsto. Complice l’1-1 dell’andata, la sfida dell’Etihad (fischio d’inizio ore 21, arbitra lo sloveno Slavko Vin?i?) è aperta ad ogni pronostico. Certo, i valori delle squadre in campo non è paragonabile. Ma il, in Champions, ha già commesso in passato qualche passo falso di troppo. Su tutti l’eliminazione agli ottavi del 2016-17 per mano del Monaco di Falcao e Mbappè. Da allora i Citizens sono sempre arrivati almeno ai quarti, sfiorando il trionfo nel 2020-21 nella finale persa contro il Chelsea per 1-0. La pressione quindi è tutta sugli inglesi, che nonostante ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Porto-Inter, le probabili formazioni della partita di Champions League: Si riparte dall'1-0 ottenuto all'andata dai… - infoitsport : Porto-Inter, Champions League: Pronostico, Probabili Formazioni e Come Vederla in TV e Streaming - MomentiCalcio : #Porto-#Inter, le probabili formazioni: #Inzaghi scioglie il dubbio in attacco - andreastoolbox : Porto-Inter, le probabili formazioni della partita di Champions League #le #Porto-Inter, #probabili #della… - infoitsport : AZ Alkmaar-Lazio, le probabili formazioni di giovedì -