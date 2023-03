“Probabili formazioni e dove vedere in Tv e streaming: la guida completa” (Di martedì 14 marzo 2023) ¡La notte europea del calcio è appena arrivata e la Champions League continua a fornirci emozioni e colpi di scena! Questa sera sarà il turno di Porto-Inter, il ritorno degli ottavi di finale della competizione più importante a livello di club. I nerazzurri sono in ritardo di una rete, dopo la sconfitta per 1-0 nell’andata, ma colpiranno immediatamente per provare a ribaltare il risultato a loro favore. Lo scontro tra portoghesi e italiani avrà luogo all’Estadio do Dragao di Oporto e dalle ore 21 potrete seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in chiaro su Canale 5. Non potete essere davanti alla televisione? Nessun problema, potete godervi la partita in streaming su Now, Mediaset Infinity e sulla piattaforma Sky Go. Le due squadre si conoscono bene e non mancheranno di offrirci un match intenso e spettacolare. Questo sarà l’occasione perfetta per gli ... Leggi su justcalcio (Di martedì 14 marzo 2023) ¡La notte europea del calcio è appena arrivata e la Champions League continua a fornirci emozioni e colpi di scena! Questa sera sarà il turno di Porto-Inter, il ritorno degli ottavi di finale della competizione più importante a livello di club. I nerazzurri sono in ritardo di una rete, dopo la sconfitta per 1-0 nell’andata, ma colpiranno immediatamente per provare a ribaltare il risultato a loro favore. Lo scontro tra portoghesi e italiani avrà luogo all’Estadio do Dragao di Oporto e dalle ore 21 potrete seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in chiaro su Canale 5. Non potete essere davanti alla televisione? Nessun problema, potete godervi la partita insu Now, Mediaset Infinity e sulla piattaforma Sky Go. Le due squadre si conoscono bene e non mancheranno di offrirci un match intenso e spettacolare. Questo sarà l’occasione perfetta per gli ...

