Pro vita plaude al no al certificato di filiazione Ue. E la sinistra va in tilt: “Destra oscurantista” (Di martedì 14 marzo 2023) Il certificato europeo di filiazione, l’ultima trovata di Bruxelles per riconoscere surrettiziamente i figli nati da coppie omosessuali, non passa. La commissione delle Politiche europee del Senato, presieduta da Giulio Terzi di Sant’Agata approva la risoluzione di maggioranza, presentata di Fratelli d’Italia, e la sinistra va in tilt. Con un crescendo di accuse di oscurantismo al centroDestra in una gara a chi la spara più grossa. Si distingue il Pd con accuse che vanno da “la Destra si accanisce contro i bambini” del fedelissimo di Elly Schlein Marco Furfaro a “la Destra vota contro la tutela dei bambini” della senatrice dem Anna Rossomando passando per la senatrice Simona Malpezzi. Che tenta la difesa a oltranza della proposta Ue. “Parliamo del riconoscimento alla ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 14 marzo 2023) Ileuropeo di, l’ultima trovata di Bruxelles per riconoscere surrettiziamente i figli nati da coppie omosessuali, non passa. La commissione delle Politiche europee del Senato, presieduta da Giulio Terzi di Sant’Agata approva la risoluzione di maggioranza, presentata di Fratelli d’Italia, e lava in. Con un crescendo di accuse di oscurantismo al centroin una gara a chi la spara più grossa. Si distingue il Pd con accuse che vanno da “lasi accanisce contro i bambini” del fedelissimo di Elly Schlein Marco Furfaro a “lavota contro la tutela dei bambini” della senatrice dem Anna Rossomando passando per la senatrice Simona Malpezzi. Che tenta la difesa a oltranza della proposta Ue. “Parliamo del riconoscimento alla ...

