"Prima Cristina Colombari, poi...": Alberto Tomba scatenato, confessione (molto) intima (Di martedì 14 marzo 2023) Un Alberto Tomba a 360 gradi, quello che si racconta al Corriere della Sera parlando di tutto: dalla sua carriera alle donne che furono. Come Martina Colombari: "Mica abbiamo litigato... Eravamo entrambi giovani: è stata una storia ed è finita. Succede. È stata una storia importante. Prima Cristina, poi Martina, Janina che era Miss Finlandia... Tutte che finivano in "ina". Be', ne ho nascoste tante: una volta non c'era, come oggi, la privacy a tutelare". Alla domanda se rimarrà per sempre single oppure no, l'ex sciatore ci scherza su: "Resto... simple (semplice, ndr)", così come alla domanda se un giorno arriverà un 'tombino' o una 'tombina': "Un tombino l'ho appena preso con il cerchione della macchina — commenta — Vabbé, ho capito che cosa volete dire: ci penserò su".

