Prigozhin, tutte le sparate dello «chef di Putin» che ha litigato con i generali russi prima di insultare Crosetto (Di martedì 14 marzo 2023) L’uomo che ha accumulato una fortuna con le mense per le scuole e l’esercito, proprietario dei ristoranti pietroburghesi dove Putin cenava con i leader stranieri, ha vissuto durante l’ultimo anno una ascesa senza precedenti e ora sta vivendo una caduta repentina Leggi su corriere (Di martedì 14 marzo 2023) L’uomo che ha accumulato una fortuna con le mense per le scuole e l’esercito, proprietario dei ristoranti pietroburghesi dovecenava con i leader stranieri, ha vissuto durante l’ultimo anno una ascesa senza precedenti e ora sta vivendo una caduta repentina

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : Prigozhin, tutte le sparate dello «chef di Putin» che ha litigato con i generali russi prima di insultare Crosetto… - sdelfino1 : Non credo che Crosetto sia un testa di ca….come dice Prigozhin. Ma dire che trentamila migranti siano spinti in mar… - omniafluit : @AdmCanaris @Francesco_3941 Prigozhin lo sa che in Ucraina quasi tutte le finestre non hanno vetri ? Prigozhin, un… -