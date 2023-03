Previsioni meteo in Italia, vento e temperature in calo: che tempo farà a Roma e nel Lazio (Di martedì 14 marzo 2023) . Saranno giorni dove, più che l’avvicinarsi della primavera. penseremo a un inaspettato ritorno dell’inverno. Infatti, dall’area atlantica arriverà una forte perturbazione, che sull’Italia si tradurrà in un immediato maltempo nelle zone a Nord. Piogge o neve che, gradualmente, si abbasseranno anche nelle zone del Centro-Sud Italiano. Previsioni meteo, il ritorno del maltempo in Italia Possiamo parlare di grosso inganno del tempo, che per qualche giorno, complici il sole e un forte rialzo delle temperature, ci ha fatto credere di una Primavera sempre più vicina. Ma non è purtroppo così. Dobbiamo aspettarci un drastico calo delle temperature, in un fattore che non escluderà addirittura il ritorno della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 14 marzo 2023) . Saranno giorni dove, più che l’avvicinarsi della primavera. penseremo a un inaspettato ritorno dell’inverno. Infatti, dall’area atlantica arriverà una forte perturbazione, che sull’si tradurrà in un immediato malnelle zone a Nord. Piogge o neve che, gradualmente, si abbasseranno anche nelle zone del Centro-Sudno., il ritorno del malinPossiamo parlare di grosso inganno del, che per qualche giorno, complici il sole e un forte rialzo delle, ci ha fatto credere di una Primavera sempre più vicina. Ma non è purtroppo così. Dobbiamo aspettarci un drasticodelle, in un fattore che non escluderà addirittura il ritorno della ...

