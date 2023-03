“Preoccupato per te”. GF Vip 7, l’allarme di Signorini: costretto a chiamarla in confessionale (Di martedì 14 marzo 2023) Giaele De Donà fa preoccupare il GF Vip perché è troppo magra. A faro notare ancora una volta è Alfonso Signorini che durante la diretta ha chiesto alla ragazza di impegnarsi di più nel mangiare e prendere un po’ di peso. In effetti in questi ultimi mesi in tanti, sui social, hanno denunciato il fisico della De Donà, sempre più asciutto. In tanti poi si sono allarmati, chiedendo al programma di prendere subito la situazione in mano perché il messaggio che stava passando non era dei migliori. Chiaramente nessuno può dire con certezza che quello di Giaele sia un disturbo alimentare, potrebbe essere soltanto molto magra di costituzione. Non è necessario quindi allarmarsi visto che i vipponi sono monitorati ogni giorno da molti esperti. Stavolta però, anche Alfonso ha deciso di prendere la palla al balzo e dare un chiaro segnale alla giovane ereditiera. Leggi anche: ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 14 marzo 2023) Giaele De Donà fa preoccupare il GF Vip perché è troppo magra. A faro notare ancora una volta è Alfonsoche durante la diretta ha chiesto alla ragazza di impegnarsi di più nel mangiare e prendere un po’ di peso. In effetti in questi ultimi mesi in tanti, sui social, hanno denunciato il fisico della De Donà, sempre più asciutto. In tanti poi si sono allarmati, chiedendo al programma di prendere subito la situazione in mano perché il messaggio che stava passando non era dei migliori. Chiaramente nessuno può dire con certezza che quello di Giaele sia un disturbo alimentare, potrebbe essere soltanto molto magra di costituzione. Non è necessario quindi allarmarsi visto che i vipponi sono monitorati ogni giorno da molti esperti. Stavolta però, anche Alfonso ha deciso di prendere la palla al balzo e dare un chiaro segnale alla giovane ereditiera. Leggi anche: ...

