"Preoccupato per lo spaccio di droga". Roma, Gualtieri lancia l'allarme

Tre omicidi in pochi giorni nelle strade della Capitale. E tutti, in qualche modo, legati alle piazze di spaccio della droga. Per questo il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ribadisce che la Capitale è una città sicura ma, allo stesso tempo, chiede il massimo impegno da parte delle forze dell'ordine per arginare il fenomeno. «E' presto per parlare di guerra di mafia ma tre episodi così ravvicinanti destano preoccupazione e bisogna sollecitare gli interventi». Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo ai microfoni di Rainews24. «Il contrasto al traffico di stupefacenti a Roma va rafforzato. C'è lo spaccio ma anche la clientela, ci sono nuove droghe. Siamo in campo per fare la nostra parte ma chiediamo anche il massimo impegno

