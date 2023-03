Preghiera della sera 14 Marzo 2023?: “Ascoltami Signore” (Di martedì 14 marzo 2023) “Ascoltami Signore”. È la Preghiera della sera da recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelo della nostra parrocchia, Angelo della nostra città, Angelo del nostro paese, Angeli della Chiesa, Angeli dell’universo. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazie L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 14 marzo 2023) “”. È lada recitare questo Martedì per ringraziare ilper la giornata trascorsa. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelonostra parrocchia, Angelonostra città, Angelo del nostro paese, AngeliChiesa, Angeli dell’universo. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazie L'articolo proviene da La Luce di Maria.

