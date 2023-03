Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Preferenza su Cattedra Orario Esterna nella domanda di mobilità: come viene valutata la richiesta -

Sottolineiamo che, in caso disintetica : " l'aspirante può essere assegnato (in caso ... Nello specifico, è assegnato nella prima scuola con/posto disponibile (all'interno del ......precedenze Domande e punteggi Le domande volontarie di trasferimento e passaggio di ruolo/... Ai fini della fruizione della precedenza, inoltre, è necessario esprimere come primail ...Questo è valido sia per il trasferimento che per la mobilità professionale (passaggio die passaggio di ruolo). In seguito al movimento ottenuto consintetica il docente sarà ...

Preferenza su Cattedra Orario Esterna nella domanda di mobilità: come viene valutata la richiesta Orizzonte Scuola

La scelta di Donatella Bianchi di rinunciare ad un posto in consiglio regionale sta alimentando un diffuso malumore all’interno della compagine pentastellata. Tra chi non riesce a mandare giù la decis ...Dalla medicina alla fisica nucleare, dalle forze dell’ordine all’archeologia, dalla cooperazione all’associazionismo, senza dimenticare il teatro e la politica: sono solo alcuni ...