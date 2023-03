Precari a scuola: un quarto non in ruolo, supplenti cresciuti del 150% in 4 anni (Di martedì 14 marzo 2023) Bergamo. Anche nel panorama scolastico di Bergamo, il 25% dei docenti è Precario: un insegnante su quattro lavora con contratto a tempo determinato. Per la precisione, nell’anno scolastico 2022/2023, su 13087 posti, 3260 sono incarichi di supplenza. Nel 2021, erano 2.569 i posti senza titolare che dovevano essere coperti da personale di ruolo o supplenti. Di questi, 828 erano insegnanti di sostegno. Nel 2019 erano 1.422 i posti vacanti e disponibili. In particolare, tra posti comuni e di sostegno, risultavano vuote: 9 cattedre nella scuola dell’infanzia, 262 nella scuola primaria, 563 nelle scuole medie e 588 nelle scuole superiori. Di fatto, il numero dei Precari della scuola bergamasca è aumentato del 150% in quattro anni. Una ... Leggi su bergamonews (Di martedì 14 marzo 2023) Bergamo. Anche nel panorama scolastico di Bergamo, il 25% dei docenti èo: un insegnante su quattro lavora con contratto a tempo determinato. Per la precisione, nell’anno scolastico 2022/2023, su 13087 posti, 3260 sono incarichi di supplenza. Nel 2021, erano 2.569 i posti senza titolare che dovevano essere coperti da personale di. Di questi, 828 erano insegnanti di sostegno. Nel 2019 erano 1.422 i posti vacanti e disponibili. In particolare, tra posti comuni e di sostegno, risultavano vuote: 9 cattedre nelladell’infanzia, 262 nellaprimaria, 563 nelle scuole medie e 588 nelle scuole superiori. Di fatto, il numero deidellabergamasca è aumentato delin quattro. Una ...

