(Di martedì 14 marzo 2023) Stamattina poco dopo le 11 è stata interdetta la circolazione dei treni dell’EAS (Cumana), sulla tratta-Arco Felice e viceversa. A causare tale interdizione è stato il pericolo di crollo di una porzione di reperti archeologici presenti nella zona alta di via. Non è chiaro se tale distacco possa essere stato favorito dalla forte Il Blog di Giò.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : Pozzuoli: crolla un costone di Via Fasano – sarà colpa dell’ultima scossa? - #Pozzuoli: #crolla #costone #Fasano - pozzuolinews24 : C'è un servizio navette -

2023 - 01 - 29 15:00:17 Il Milan, il Napoli può allungare ancora Disastro Milan in casa e ... Il Napoli si ritroverà questa mattina, all'hotel Gli Dei, sulla collina della Solfatara a, ...2023 - 01 - 29 15:00:17 Il Milan, il Napoli può allungare ancora Disastro Milan in casa e ... Il Napoli si ritroverà questa mattina, all'hotel Gli Dei, sulla collina della Solfatara a, ...2023 - 01 - 29 15:00:17 Il Milan, il Napoli può allungare ancora Disastro Milan in casa e ... Il Napoli si ritroverà questa mattina, all'hotel Gli Dei, sulla collina della Solfatara a, ...

Ferma la tratta della Cumana che va da Pozzuoli a Torregaveta, ci sarà un servizio navetta Pozzuoli News 24

POZZUOLI – Interdetta la circolazione dei treni della linea Cumana sulla tratta Pozzuoli-Arco Felice e viceversa. A causare lo stop delle corse il distacco di una porzione di reperti archeologici pres ...Pericolo caduta massi dopo la forte scossa di terremoto, che si è verificata nella tarda serata di ieri nei Campi Flegrei alle 23.40, di magnitudo 2.8. Interrotta a tal riguardo una tratta delle linee ...