Potatura magnolia | quando e come farla | tutti i trucchi

(Di martedì 14 marzo 2023) Laè una pianta che difficilmente manca nei nostri giardini: è un arbusto molto diffuso nel nostro paese, di facile coltivazione e dai fiori profumati e colorati, che adornano i suoi rami. Ha una forma armoniosa e una chioma elegante e proporzionata che, soprattutto nei giardini più curati, può essere migliorata con una corretta. Si tratta però di un’operazione che va fatta solo in periodi specifici e con alcuni accorgimenti per non rovinare per sempre la pianta., le caratteristiche della pianta e le varietà Laè un arbusto appartenente alla famiglia delleceae, originario dell’Asia e poi diffusosi in America settentrionale, arrivando sino in Europa. È molto apprezzata dal punto di vista ornamentale, sia per il suo fogliame, che può essere persistente ...