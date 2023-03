Porto-Inter, torna Calhanoglu dal 1?! Dzeko favorito su Lukaku – TS (Di martedì 14 marzo 2023) Porto-Inter è in programma questa sera. Calhanoglu dovrebbe riprendere il suo posto in cabina di regia. In attacco Dzeko favorito su Lukaku. La probabile formazione secondo Tuttosport SCELTE – Porto-Inter andrà in scena questa sera alle 21:00. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna di Tuttosport, il principale dubbio di formazione per Inzaghi riguarda l’attacco: al fianco di Lautaro Martinez scenderà in campo uno fra Dzeko e Lukaku, con il bosniaco che parte favorito per una maglia da titolare. A centrocampo torna Calhanoglu in cabina di regia, con Brozovic che partirà dalla panchina. A completare la linea mediana Barella e Mkhitaryan. Sulle corsie spazio per ... Leggi su inter-news (Di martedì 14 marzo 2023)è in programma questa sera.dovrebbe riprendere il suo posto in cabina di regia. In attaccosu. La probabile formazione secondo Tuttosport SCELTE –andrà in scena questa sera alle 21:00. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna di Tuttosport, il principale dubbio di formazione per Inzaghi riguarda l’attacco: al fianco di Lautaro Martinez scenderà in campo uno fra, con il bosniaco che parteper una maglia da titolare. A centrocampoin cabina di regia, con Brozovic che partirà dalla panchina. A completare la linea mediana Barella e Mkhitaryan. Sulle corsie spazio per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Segui la conferenza stampa di mister Inzaghi e @hakanc10 in diretta da Porto ??? #ForzaInter #PortoInter #UCL - Gazzetta_it : Inter, selfie e applausi per gli ad Marotta e Antonello in volo con i tifosi per Porto - marifcinter : #Inzaghi: 'Spezia-Inter capita una volta ogni 500 partite. Con tutte quelle palle gol. Ma ora pensiamo al Porto, ci… - CalcioPillole : #PortoInter, le probabili formazioni: #Dzeko e #Lautaro in attacco #ChampionsLeague #probabiliformazioni #news #cip - MircoTurcato : RT @franvanni: A sinistra, come il Porto fu accolto a Milano dall’Inter A destra, come l’Inter è stata accolta a Porto #PortoInter https:… -