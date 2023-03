Porto-Inter stasera in tv | data | canale | orario e streaming ritorno ottavi Champions League 2022 2023

(Di martedì 14 marzo 2023) Questa sera, alle ore 21.00, l’di Simone Inzaghi è attesa da una delicatissima trasferta diingallo. Il match contro il, valido per ildeglidi finale, sarà infatti un vero spartiacque della stagione, in cui la parola d’ordine sarà vietato sbagliare. I neroazzurri partono con un gol di vantaggio, grazie alla vittoria per 1-0 di San Siro, ma ighesi saranno agguerriti per ribaltare il risultato e centrare la qualificazione ai quarti di finale. La partita verrà trasmessa sui canali di Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite), e ovviamente insu SkyGo e NOW. La gara sarà trasmessa anche in chiaro in tv, su ...

Questa sera alle 21 il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra. Ecco il corteo dei nerazzurri per le strade di Oporto ...Per arrivare alla freguesia de Campanha , la località che ospita il Do Dragao, bisogna un po' arrampicarsi. Hai voglia a cercare altre metafore, questa è perfetta per l'. Oporto è bella, strega i cuori ma un filo di fatica devi farla. Per arrampicarti, appunto. Per visitare la città e pure per battere Conçeicao, vale a dire prendersi un quarto di Champions che ...Una settimana, anzi 6 giorni, per giocarsi una stagione intera: l'si trova al bivio Champions League Una settimana, anzi 6 giorni, per giocarsi una stagione intera: l'si trova al bivio Champions League. Stasera la trasferta di Oporto e domenica in casa contro la Juventus in campionato, Inzaghi si gioca il futuro. Decisive queste ...

Il tecnico sta preparando la gara nei minimi dettagli. Ai due esterni sarà chiesto un grande lavoro anche in copertura ...Nerazzurri a caccia dei quarti di finale, la missione è difendere l’1-0 dell’andata: Dzeko in coppia con Lautaro per assaltare i portoghesi ...