Porto-Inter | Sky | “Lunghe code fuori dallo stadio | alcuni tifosi non sono riusciti ad entrare”

"Ci sono ancora Lunghe code fuori dallo stadio, diversi tifosi non sono riusciti ad entrare e alcuni stanno cercando di spostarsi nel settore ospiti che è esaurito, mentre altri sono ancora fuori". Lo ha detto l'inviato di Sky Matteo Marzaghi nel pre gara di Porto-Inter, in relazione ad alcuni disagi vissuti dai tifosi nerazzurri al Do Dragao. Molti tifosi sono ancora in attesa di fare il loro accesso nel settore ospiti. sono circa 3.000 i tifosi nerazzurri al Do Dragao.

