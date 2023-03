Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Segui la conferenza stampa di mister Inzaghi e @hakanc10 in diretta da Porto ??? #ForzaInter #PortoInter #UCL - Gazzetta_it : Inter, selfie e applausi per gli ad Marotta e Antonello in volo con i tifosi per Porto - marifcinter : #Inzaghi: 'Spezia-Inter capita una volta ogni 500 partite. Con tutte quelle palle gol. Ma ora pensiamo al Porto, ci… - serieB123 : Champions League, dove vedere in tv Porto-Inter e Manchester City-Lipsia - internewsit : Porto-Inter, Skriniar recupera! Attesa per scelta di Inzaghi - TS - -

Il 14 marzo le gare valide per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League saranno trasmesse su Sky;anche in chiaro su Canale 5 Al centro della programmazione sul calcio in TV di martedì 14 marzo ci sono le gare di ritorno degli ottavi di finale della Champions League. In campo anche ...Elenco delle partite previste per oggi, martedì 14 marzo 2023: ritorno degli ottavi di finale Manchester City - RB Lipsia e, turno infrasettimanale in Lega Pro Torna la Champions League con una nuova tornata di incontri che tra martedì 14 marzo e domani andranno a completare il quadro degli ottavi di finale. ...SPORT Su Canale 5 dalle 20.48 per gli Ottavi di finale di Champions League va in scena. Guida tv di martedì 14 marzo: i programmi della sera Rai 1 18:45 - L'eredita' 20:00 - Tg1 20:30 - ...

Con quali risultati l’Inter si qualifica ai quarti di Champions League: ipotesi e combinazioni per vedere i nerazzurri tra i migliori 8 club d’Europa ...Forza Inzaghi", titola stamane in apertura il Corriere dello Sport. L'Inter insegue un obiettivo che manca da dodici anni: Simone a Oporto si gioca i quarti e il futuro in ...