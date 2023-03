Porto - Inter, scandalo al Do Dragao: le foto sono incredibili (Di martedì 14 marzo 2023) OPorto (Portogallo) - Situazione incresciosa e oltretutto pericolosa ad OPorto, con tantissimi tifosi dell'Inter, in possesso di regolare biglietto, lasciati fuori, ammassati, dal Do Dragao, ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 14 marzo 2023) Ogallo) - Situazione incresciosa e oltretutto pericolosa ad O, con tantissimi tifosi dell', in possesso di regolare biglietto, lasciati fuori, ammassati, dal Do, ...

Porto - Inter, scandalo al Do Dragao: le foto sono incredibili ... con tantissimi tifosi dell'Inter, in possesso di regolare biglietto, lasciati fuori, ammassati, dal Do Dragao, impossibilitati ad assistere al match con il Porto, valevole per il ritorno degli ... Inter, Marotta: 'Lukaku torna al Chelsea' L'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta a Sky Sport nel pre partita di Porto - Inter si esprime così sul futuro di Romelo Lukaku: il centravanti belga pare destinato a tornare al ... Diretta Porto-Inter 0-0: segui LIVE la partita di oggi Porto Inter chi va ai quarti di Champions Chi ha vinto E' il gran giorno di Porto Inter, sfida di ritorno valida per gli ottavi di Champions League. I nerazzurri sono a caccia del passaggio del turno per raggiungere così i rivali di sempre del Milan, che ...