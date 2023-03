Porto-Inter, problemi tecnici su Sky: risolti dopo qualche minuto (Di martedì 14 marzo 2023) problemi tecnici su Sky Sport. Nel corso di Porto-Inter, match valevole per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2022/2023, ci sono evidenti problemi tecnici nella telecronaca di Fabio Caressa e Giuseppe Bergomi. Probabilmente problemi audio e di cuffie. Tanto che Bergomi non può momentaneamente Intervenire in telecronaca e la voce di Caressa si sente parecchio in lontananza. I problemi sono stati risolti dopo qualche minuto. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 14 marzo 2023)su Sky Sport. Nel corso di, match valevole per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2022/2023, ci sono evidentinella telecronaca di Fabio Caressa e Giuseppe Bergomi. Probabilmenteaudio e di cuffie. Tanto che Bergomi non può momentaneamentevenire in telecronaca e la voce di Caressa si sente parecchio in lontananza. Isono stati. SportFace.

