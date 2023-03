(Di martedì 14 marzo 2023)è la prossima partita in programma ed è già tempo di. Le due squadre oggi a partire dalle ore 21:00 si affronteranno ingallo – presso l’Estadio do Dragao di– per la partita di ritorno degli Ottavi di Finale di UEFA. Dopo l’1-0 di San Siro firmato Lukaku il passaggio ai quarti non è ancora così scontato per la squadra di Inzaghi.lediin(4-4-2): 99 Diogo Costa; 11 Pepe C., 3 Pepe F. ©, 5 Marcano, 12 Zaidu; 20 André Franco, 46 Eustaquio, 8 Uribe, 13 Galeno; 9 Taremi, 29 Toni Martinez. A ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Segui la conferenza stampa di mister Inzaghi e @hakanc10 in diretta da Porto ??? #ForzaInter #PortoInter #UCL - marifcinter : #Inzaghi: 'Spezia-Inter capita una volta ogni 500 partite. Con tutte quelle palle gol. Ma ora pensiamo al Porto, ci… - Gazzetta_it : Inter, selfie e applausi per gli ad Marotta e Antonello in volo con i tifosi per Porto - AndreaInterNews : RT @internewsit: Porto-Inter, probabili formazioni in Champions League: ecco le ultime novità - - inlovewnali : RT @mass_brock: Grafiche del | Grafiche Porto | dell'Inter Esistono le CA TE GO RI E -

Questa sera alle 21 il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra. Ecco il corteo dei nerazzurri per le strade di...Si gioca oggi, martedì 14 marzo, il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra. La partita, al via alle 21 all'Estadio do Dragao di Oporto. sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in tv, in chiaro, su Canale 5. Inoltre sarà ......partita di stasera di Oporto rappresenta uno dei momenti più importanti della stagione dell'. ...non si fa distrarre dalle voci di un possibile esonero ed è concentrato sulla sfida contro il. ...

Siamo arrivati al grande giorno. Questa sera, infatti, l’Inter sarà in campo per il suo match valevole per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2022-2023. La squadra allenata da mi ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...