Porto-Inter | Marotta | “Serve coraggio | queste partite si preparano da solo”

"Credo che al di là della questione tecnica, sia necessario buttare il cuore oltre l'ostacolo. queste partita si preparano da sole, servono coraggio e concentrazione. Siamo concentrati su questa serata, dobbiamo onorare la maglia fino in fondo". Lo ha detto a Sky l'amministratore delegato Beppe Marotta nel pre gara di Porto-Inter, ritorno degli ottavi di Champions League dopo l'1-0 dell'andata per i nerazzurri. solo panchina per Lukaku: "A prescindere dal suo rendimento, tornerà al Chelsea visto che il prestito è di un anno – spiega Marotta -. La stagione è anomala, i problemi che abbiamo noi li hanno anche altre squadre, soprattutto in relazione ai giocatori che hanno disputato il Mondiale. Penso a Lukaku, ma anche a Brozovic. Romelu non si è ripreso ...

Formazioni ufficiali Porto - Inter: le scelte dei due allenatori

Alle 21.00 scenderanno in campo Porto e Inter per la sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions. Ecco le formazioni ufficiali

PORTO (4 - 4 - 2): Costa; Pepê, Cardoso, Marcano, Zaidu; Eustaquio, Uribe, Grujic, Galeno; Taremi, Evanilson. Allenatore: Sergio Conceicao. 

INTER (3 - 5 - 2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi.