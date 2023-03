Porto-Inter LIVE oggi: in diretta tutti gli aggiornamenti in vista della partita (Di martedì 14 marzo 2023) Porto-Inter si gioca per il ritorno degli ottavi di finale della UEFA Champions League 2022-2023 (andata 0-1): segui LIVE su Inter-News.it tutte le principali notizie in vista della partita. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21 all’Estadio do Dragao di Porto. Di seguito in diretta tutti gli aggiornamenti prepartita. LIVE tutte le notizie del prepartita di Porto-Inter (ore 21): probabili formazioni, precedenti, meteo, diretta TV, arbitro e molto altro. Porto-Inter, torna Calhanoglu dal 1?! Dzeko favorito su Lukaku – ... Leggi su inter-news (Di martedì 14 marzo 2023)si gioca per il ritorno degli ottavi di finaleUEFA Champions League 2022-2023 (andata 0-1): seguisu-News.it tutte le principali notizie in. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21 all’Estadio do Dragao di. Di seguito inglipretutte le notizie del predi(ore 21): probabili formazioni, precedenti, meteo,TV, arbitro e molto altro., torna Calhanoglu dal 1?! Dzeko favorito su Lukaku – ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Segui la conferenza stampa di mister Inzaghi e @hakanc10 in diretta da Porto ??? #ForzaInter #PortoInter #UCL - Gazzetta_it : Inter, selfie e applausi per gli ad Marotta e Antonello in volo con i tifosi per Porto - marifcinter : #Inzaghi: 'Spezia-Inter capita una volta ogni 500 partite. Con tutte quelle palle gol. Ma ora pensiamo al Porto, ci… - CalcioPillole : #PortoInter, le probabili formazioni: #Dzeko e #Lautaro in attacco #ChampionsLeague #probabiliformazioni #news #cip - MircoTurcato : RT @franvanni: A sinistra, come il Porto fu accolto a Milano dall’Inter A destra, come l’Inter è stata accolta a Porto #PortoInter https:… -