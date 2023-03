Porto-Inter LIVE Match Center: segui tutti gli aggiornamenti in diretta (Di martedì 14 marzo 2023) Porto-Inter è l’incontro valido per la gli ottavi di finale della UEFA Champions League 2022-2023: segui il LIVE Match Center a cura di ScoreAxis. L’Inter di Simone Inzaghi sfida il Porto di Sérgio Conceição. Il fischio d’inizio è previsto alle 21 allo stadiodo Dragao di Porto. In alternativa puoi anche seguire la cronaca testuale LIVE di Porto-Inter sul nostro sito, cliccando QUI Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ... Leggi su inter-news (Di martedì 14 marzo 2023)è l’incontro valido per la gli ottavi di finale della UEFA Champions League 2022-2023:ila cura di ScoreAxis. L’di Simone Inzaghi sfida ildi Sérgio Conceição. Il fischio d’inizio è previsto alle 21 allo stadiodo Dragao di. In alternativa puoi anchere la cronaca testualedisul nostro sito, cliccando QUI-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () © ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Pronti per la partenza ?? I membri degli #InterClub raggiungeranno la squadra a Porto per #PortoInter ????… - Inter : Segui la conferenza stampa di mister Inzaghi e @hakanc10 in diretta da Porto ??? #ForzaInter #PortoInter #UCL - MatteoBarzaghi : Per chi è a Porto e non ha biglietto in settore ospiti e non l’ha acquistato dai canali Inter attenzione. Ne stanno… - galfly_mg : RT @AlessandroPalm: Ci sono centinaia e centinaia di tifosi dell'Inter qui a Porto che ancora devono entrare allo stadio per un evidente os… - gpolonijo : RT @AlessandroPalm: Ci sono centinaia e centinaia di tifosi dell'Inter qui a Porto che ancora devono entrare allo stadio per un evidente os… -