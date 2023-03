Porto-Inter, le scelte di Inzaghi: Darmian favorito su Skriniar – CdS (Di martedì 14 marzo 2023) Simone Inzaghi non apporrà grandissime modifiche al suo classico 3-5-2. La notizia è l’impiego di Darmian dal 1? al posto del rientrante Skriniar favorito – Matteo Darmian partirà da titolare anche questa sera nel match del Do Dragao. Il numero 36 agirà come braccetto di difesa, e davanti a lui giocherà Denzel Dumfries. Per il resto, la formazione sarà la stessa che all’andata ha battuto i Dragoes a San Siro. Solo panchina, dunque, per Romelu Lukaku: affianco a Lautaro Martinez ci sarà Edin Dzeko. Porto-Inter, le scelte di Inzaghi Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone ... Leggi su inter-news (Di martedì 14 marzo 2023) Simonenon apporrà grandissime modifiche al suo classico 3-5-2. La notizia è l’impiego didal 1? al posto del rientrante– Matteopartirà da titolare anche questa sera nel match del Do Dragao. Il numero 36 agirà come braccetto di difesa, e davanti a lui giocherà Denzel Dumfries. Per il resto, la formazione sarà la stessa che all’andata ha battuto i Dragoes a San Siro. Solo panchina, dunque, per Romelu Lukaku: affianco a Lautaro Martinez ci sarà Edin Dzeko., ledi(3-5-2): Onana;, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone ...

