Porto-Inter, le formazioni ufficiali: coppia Dzeko-Lautaro per Inzaghi (Di martedì 14 marzo 2023) Le formazioni ufficiali del match di ritorno tra Porto e Inter: Simone Inzaghi si affida alla coppia Dzeko-Lautaro Leggi su itasportpress (Di martedì 14 marzo 2023) Ledel match di ritorno tra: Simonesi affida alla

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Pronti per la partenza ?? I membri degli #InterClub raggiungeranno la squadra a Porto per #PortoInter ????… - Inter : Segui la conferenza stampa di mister Inzaghi e @hakanc10 in diretta da Porto ??? #ForzaInter #PortoInter #UCL - MatteoBarzaghi : Per chi è a Porto e non ha biglietto in settore ospiti e non l’ha acquistato dai canali Inter attenzione. Ne stanno… - M_Palmi98 : @ONANISMOOO @FBiasin Eh si. Questo Porto ha più esperienza di questa Inter - fcin1908it : #Galante a Inter TV: “Dispiace per #Gosens, stava dimostrando. Mentalmente l’#Inter parte da…” -