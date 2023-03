Porto-Inter, infortunio Bastoni: le condizioni del difensore italiano (Di martedì 14 marzo 2023) Alessandro Bastoni, difensore centrale nerazzurro, è stato costretto a lasciare il campo al 74? di Porto-Inter per via di un infortunio. infortunio – Alessandro Bastoni è stato sostituito al 74? di Porto-Inter a causa di un infortunio. Il difensore nerazzurro si è toccato il flessore sinistro e ha lasciato il campo del match di Champions League. Simone Inzaghi ha inserito Stefan de Vrij al posto del centrale italiano. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ... Leggi su inter-news (Di martedì 14 marzo 2023) Alessandrocentrale nerazzurro, è stato costretto a lasciare il campo al 74? diper via di un– Alessandroè stato sostituito al 74? dia causa di un. Ilnerazzurro si è toccato il flessore sinistro e ha lasciato il campo del match di Champions League. Simone Inzaghi ha inserito Stefan de Vrij al posto del centrale-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () © ...

