(Di martedì 14 marzo 2023), ritorno degli ottavi di Champions League, si gioca stasera alle 21 ora italiana. È una partita fondamentale per definire la parte finaleper la squadra di Inzaghi, che riparte dalla vittoria per 1-0 dell’andata firmata Lukaku. TUTTO IN UNA NOTTE –farà capire dove, dopo la sosta e la Juventus, andrà lasquadra di Simone Inzaghi. Il disastro di La Spezia, complici i risultati negativi delle dirette concorrenti, ha portato danni solo fino a un certo punto ed è da qui che bisogna ripartire. Ora c’è un altro obiettivo: conquistare i quarti di finale di Champions League. Un risultato che l’non raggiunge da dodici anni, che dopo il gol di Romelu Lukaku allo scadere all’andata è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Segui la conferenza stampa di mister Inzaghi e @hakanc10 in diretta da Porto ??? #ForzaInter #PortoInter #UCL - Gazzetta_it : Inter, selfie e applausi per gli ad Marotta e Antonello in volo con i tifosi per Porto - marifcinter : #Inzaghi: 'Spezia-Inter capita una volta ogni 500 partite. Con tutte quelle palle gol. Ma ora pensiamo al Porto, ci… - infoitsport : Porto-Inter indirizza la stagione: vale più della sola qualificazione - wandasyafii : RT @DanViti: #Inter, folla nerazzurra per le strade di #Porto @fcin1908it -

Il 14 marzo le gare valide per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League saranno trasmesse su Sky;anche in chiaro su Canale 5 Al centro della programmazione sul calcio in TV di martedì 14 marzo ci sono le gare di ritorno degli ottavi di finale della Champions League. In campo anche ...Elenco delle partite previste per oggi, martedì 14 marzo 2023: ritorno degli ottavi di finale Manchester City - RB Lipsia e, turno infrasettimanale in Lega Pro Torna la Champions League con una nuova tornata di incontri che tra martedì 14 marzo e domani andranno a completare il quadro degli ottavi di finale. ...Madrid 0 - 1 CALCIO - CHAMPIONS LEAGUE 21:0021:00 Man. City - Lipsia BASKET - EUROLEAGUE 18:30 Anadolu Efes - Real Madrid BASKET - EUROCUP 19:00 Hapoel Tel Aviv - Hamburg Towers 20:00 ...

Porto-Inter, le probabili formazioni della partita di Champions League Sky Sport

Mancano oramai poche ore e poi sarà Porto-Inter. Nella giornata di oggi, martedì 14 marzo, la squadra di Sergio Conceição e quella di Simone Inzaghi si affronteranno nella gara di ritorno valida per g ...Siamo arrivati al grande giorno. Questa sera, infatti, l’Inter sarà in campo per il suo match valevole per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2022-2023. La squadra allenata da mi ...