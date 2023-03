Porto-Inter, i diffidati e gli squalificati per la Champions League (Di martedì 14 marzo 2023) Porto-Inter si giocherà alle 21 ora italiana all’Estadio do Dragao per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022-2023. Ecco la situazione disciplinare per il match di questa sera, con squalificati solo fra i padroni di casa e diffidati per entrambe. Qui il riepilogo per tutto il turno, che si chiude domani. Porto-Inter martedì 14 marzo ore 21 (andata 0-1) Champions League – RITORNO OTTAVI diffidati Porto: Sérgio Conceiçao (allenatore), Pepé squalificati Porto: Otavio (una giornata) diffidati Inter Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Simone Inzaghi (allenatore), Lautaro ... Leggi su inter-news (Di martedì 14 marzo 2023)si giocherà alle 21 ora italiana all’Estadio do Dragao per il ritorno degli ottavi di finale di2022-2023. Ecco la situazione disciplinare per il match di questa sera, consolo fra i padroni di casa eper entrambe. Qui il riepilogo per tutto il turno, che si chiude domani.martedì 14 marzo ore 21 (andata 0-1)– RITORNO OTTAVI: Sérgio Conceiçao (allenatore), Pepé: Otavio (una giornata)Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Simone Inzaghi (allenatore), Lautaro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Pronti per la partenza ?? I membri degli #InterClub raggiungeranno la squadra a Porto per #PortoInter ????… - Inter : Segui la conferenza stampa di mister Inzaghi e @hakanc10 in diretta da Porto ??? #ForzaInter #PortoInter #UCL - MatteoBarzaghi : Per chi è a Porto e non ha biglietto in settore ospiti e non l’ha acquistato dai canali Inter attenzione. Ne stanno… - Inter_1908___ : RT @fcin1908it: Inter, Onana: 'Partita più importante dell'anno, siamo pronti. Paura? Mai' - fcin1908it : Inter, Onana: 'Partita più importante dell'anno, siamo pronti. Paura? Mai' -