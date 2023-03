Porto-Inter, difesa tutta italiana! Formazione in arrivo: 5 cambi – Sky (Di martedì 14 marzo 2023) Fra circa un’ora e mezza usciranno le formazioni ufficiali di Porto-Inter. Barzaghi, in collegamento con Sky Sport 24 dall’esterno dell’Estadio do Dragao, segnala quali dovrebbero essere le scelte di Inzaghi. IN CAMPO – Per Porto-Inter quasi mezza Formazione diversa rispetto allo Spezia. Da Sky Sport 24, Matteo Barzaghi anticipa le scelte di Simone Inzaghi a partire da quella scontata del rientro di André Onana al posto di Samir Handanovic. In difesa scala Matteo Darmian terzo centrale, in una difesa tutta italiana con Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni. Torna solo per la panchina Milan Skriniar (vedi articolo). Di conseguenza, Denzel Dumfries va a destra a tutta fascia e l’escluso da venerdì è Danilo D’Ambrosio. Sul lato opposto ... Leggi su inter-news (Di martedì 14 marzo 2023) Fra circa un’ora e mezza usciranno le formazioni ufficiali di. Barzaghi, in collegamento con Sky Sport 24 dall’esterno dell’Estadio do Dragao, segnala quali dovrebbero essere le scelte di Inzaghi. IN CAMPO – Perquasi mezzadiversa rispetto allo Spezia. Da Sky Sport 24, Matteo Barzaghi anticipa le scelte di Simone Inzaghi a partire da quella scontata del rientro di André Onana al posto di Samir Handanovic. Inscala Matteo Darmian terzo centrale, in unaitaliana con Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni. Torna solo per la panchina Milan Skriniar (vedi articolo). Di conseguenza, Denzel Dumfries va a destra afascia e l’escluso da venerdì è Danilo D’Ambrosio. Sul lato opposto ...

