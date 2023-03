Porto-Inter considerata ad alto rischio dalla polizia locale (Di martedì 14 marzo 2023) Allarme sicurezza per Porto-Inter La polizia Portoghese lancia l’allarme sicurezza in vista della partita di questa sera tra Porto e Inter. L’allarma non è di oggi, ma era stato già lanciato al momento del sorteggio è stato ribadito oggi, giorno della partita. “Non è un provvedimento dell’ultima ora, tutto era già chiaro all’atto di definire la vendita dei biglietti, ma non si può escludere che qualche italiano si sia procurato l’ingresso in maniera autonoma, motivo per cui potrebbero crearsi tensioni, nel quadro di una partita che potrebbe generare incidenti. Le provocazioni mediatiche Portoghesi delle ultime ore, con pittoresche e trite raffigurazioni degli italiani, non hanno aiutato ad ammorbidire il clima”. (fonte: gazzetta.it) L'articolo proviene da ... Leggi su intermagazine (Di martedì 14 marzo 2023) Allarme sicurezza perLaghese lancia l’allarme sicurezza in vista della partita di questa sera tra. L’allarma non è di oggi, ma era stato già lanciato al momento del sorteggio è stato ribadito oggi, giorno della partita. “Non è un provvedimento dell’ultima ora, tutto era già chiaro all’atto di definire la vendita dei biglietti, ma non si può escludere che qualche italiano si sia procurato l’ingresso in maniera autonoma, motivo per cui potrebbero crearsi tensioni, nel quadro di una partita che potrebbe generare incidenti. Le provocazioni mediaticheghesi delle ultime ore, con pittoresche e trite raffigurazioni degli italiani, non hanno aiutato ad ammorbidire il clima”. (fonte: gazzetta.it) L'articolo proviene da ...

