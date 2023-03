Porto-Inter, Conceicao con due cambi certi da fare in formazione (Di martedì 14 marzo 2023) Porto-Inter si giocherà alle 21 e fra circa un’ora usciranno le formazioni ufficiali. Per quanto riguarda la squadra di Sérgio Conceicao ci sono due sostituzioni da fare rispetto all’andata. LE SCELTE – Per Porto-Inter la vigilia ha vissuto sul regno della pretattica: né Simone Inzaghi né Sergio Conceicao hanno voluto dare indicazioni di formazione. L’allenatore della squadra di casa, esterno nerazzurro dal 2001 al 2003, ha però confermato come non ci sarà il terzino destro Joao Mario. E lo stesso, ma qui non c’erano dubbi, riguarda Otavio espulso venti giorni fa al Meazza. Per la loro sostituzione ci sono ancora dei dubbi che saranno svelati a breve. Da laterale basso potrebbe giocare Wilson Manafà, l’alternativa è abbassare Pepé per uno schieramento ... Leggi su inter-news (Di martedì 14 marzo 2023)si giocherà alle 21 e fra circa un’ora usciranno le formazioni ufficiali. Per quanto riguarda la squadra di Sérgioci sono due sostituzioni darispetto all’andata. LE SCELTE – Perla vigilia ha vissuto sul regno della pretattica: né Simone Inzaghi né Sergiohanno voluto dare indicazioni di. L’allenatore della squadra di casa, esterno nerazzurro dal 2001 al 2003, ha però confermato come non ci sarà il terzino destro Joao Mario. E lo stesso, ma qui non c’erano dubbi, riguarda Otavio espulso venti giorni fa al Meazza. Per la loro sostituzione ci sono ancora dei dubbi che saranno svelati a breve. Da laterale basso potrebbe giocare Wilson Manafà, l’alternativa è abbassare Pepé per uno schieramento ...

Inter, la carica dei tifosi in cammino verso il Dragao L'entusiasmo dei tifosi nerazzurri per le strade di Porto che s'incamminano verso lo stadio Dragao, sede del ritorno degli ottavi di Champions. ... Porto - Inter, risolto il caos biglietti Commenta per primo Una soluzione, alla fine, sul caos biglietti si è trovata: gli interisti , che hanno comprato biglietti fuori dal settore ospiti e sul sito del Porto, potranno entrare tranquillamente allo stadio per questo ritorno degli ottavi di Champions. L'apertura vale per tutti i settori escluso, però, la curva locale, la parte più calda del tifo di ... Porto - Inter, risolto il caso biglietti: ok ai tifosi interisti ma senza maglie e sciarpe Dopo il lavoro delle diplomazie è stata trovata una soluzione per quasi tutti i 1000 tifosi nerazzurri che avevano acquistato il biglietto per Porto - Inter ma non nel settore ospiti. Potranno entrare ma senza sciarpe e maglie nerazzurre. Ingresso vietato ai circa 150 che hanno invece comprato il biglietto nel settore della curva ... L'entusiasmo dei tifosi nerazzurri per le strade diche s'incamminano verso lo stadio Dragao, sede del ritorno degli ottavi di Champions. ...Commenta per primo Una soluzione, alla fine, sul caos biglietti si è trovata: gli interisti , che hanno comprato biglietti fuori dal settore ospiti e sul sito del, potranno entrare tranquillamente allo stadio per questo ritorno degli ottavi di Champions. L'apertura vale per tutti i settori escluso, però, la curva locale, la parte più calda del tifo di ...Dopo il lavoro delle diplomazie è stata trovata una soluzione per quasi tutti i 1000 tifosi nerazzurri che avevano acquistato il biglietto perma non nel settore ospiti. Potranno entrare ma senza sciarpe e maglie nerazzurre. Ingresso vietato ai circa 150 che hanno invece comprato il biglietto nel settore della curva ... Porto-Inter, caso biglietti risolto: i tifosi nerazzurri possono entrare allo stadio - Sportmediaset Sport Mediaset Porto-Inter, caso biglietti risolto: i tifosi nerazzurri possono entrare allo stadio Dopo un intenso lavoro diplomatico tra autorità italiane e portoghesi, è stata risolta la questione dei biglietti acquistati da oltre 1000 tifosi dell'Inter fuori dal settore ospiti, che potranno così ... Porto-Inter: Inzaghi, difenditi e gioca sull’errore come Tuchel La lezione del Chelsea di Tuchel potrebbe aiutare l’Inter e Inzaghi a raggiungere i quarti di finale contro il Porto Dall’esito della gara di stasera tra Porto e Inter si dice che dipende molto se non ... Dopo un intenso lavoro diplomatico tra autorità italiane e portoghesi, è stata risolta la questione dei biglietti acquistati da oltre 1000 tifosi dell'Inter fuori dal settore ospiti, che potranno così ...La lezione del Chelsea di Tuchel potrebbe aiutare l’Inter e Inzaghi a raggiungere i quarti di finale contro il Porto Dall’esito della gara di stasera tra Porto e Inter si dice che dipende molto se non ...