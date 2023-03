Porto-Inter: circa mille tifosi nerazzurri potrebbero non entrare allo stadio (Di martedì 14 marzo 2023) Rischia di scoppiare un caso a poche ore dall’inizio di Porto-Inter, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. circa mille persone, tutti sostenitori dell’Inter che hanno regolarmente acquistato il biglietto, potrebbero non entrare questa sera allo stadio do Dragão per la partita contro il Porto. Le direttive emerse dalla società Portoghese sono ben chiare ed obbligano i tifosi italiani a stare solamente nel settore ospiti all’Interno dell’impianto lusitano. Il testo della nota ufficiale emessa dal Porto è estremamente esplicativo: «Considerato il numero di sostenitori ospiti previsti per la partita Porto ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 14 marzo 2023) Rischia di scoppiare un caso a poche ore dall’inizio di, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.persone, tutti sostenitori dell’che hanno regolarmente acquistato il biglietto,nonquesta serado Dragão per la partita contro il. Le direttive emerse dalla societàghese sono ben chiare ed obbligano iitaliani a stare solamente nel settore ospiti all’no dell’impianto lusitano. Il testo della nota ufficiale emessa dalè estremamente esplicativo: «Considerato il numero di sostenitori ospiti previsti per la partita...

