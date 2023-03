Porto-Inter, caos biglietti. Mille tifosi rischiano di non entrare (Di martedì 14 marzo 2023) Situazione paradossale ad OPorto alla vigilia della partita tra i Dragoes e l'Inter: Mille tifosi arrivati dall'Italia con biglietti comprati sul sito della società lusitana rischiano di non poter accedere allo stadio per la gara di Champions League Leggi su ilgiornale (Di martedì 14 marzo 2023) Situazione paradossale ad Oalla vigilia della partita tra i Dragoes e l'arrivati dall'Italia concomprati sul sito della società lusitanadi non poter accedere allo stadio per la gara di Champions League

