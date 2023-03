Porto-Inter, 1000 tifosi fuori dallo stadio con biglietto regolare! – SM (Di martedì 14 marzo 2023) Scandalo dall’Estadio do Dragao, dove tra pochi minuti andrà in scena Porto-Inter. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Marco Barzaghi su Mediaset Infinity, ben 1000 tifosi nerazzurri non sono stati fatti entrare allo stadio nonostante regolare biglietto. SCANDALOSO – Una truffa vera e propria quella subita da circa 1000 tifosi nerazzurri per Porto-Inter di questa sera. Secondo gli ultimi aggiornamenti, infatti, nonostante in possesso di regolare biglietto comprato attraverso i canali ufficiali, i supporter nerazzurri non sono stati fatti entrare dalla polizia. A questi tifosi sarebbe peraltro stato comunicato di dover raggiungere il settore ospiti. Che, però, è tutto ... Leggi su inter-news (Di martedì 14 marzo 2023) Scandalo dall’Edo Dragao, dove tra pochi minuti andrà in scena. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Marco Barzaghi su Mediaset Infinity, bennerazzurri non sono stati fatti entrare allononostante regolare. SCANDALOSO – Una truffa vera e propria quella subita da circanerazzurri perdi questa sera. Secondo gli ultimi aggiornamenti, infatti, nonostante in possesso di regolarecomprato attraverso i canali ufficiali, i supporter nerazzurri non sono stati fatti entrare dalla polizia. A questisarebbe peraltro stato comunicato di dover raggiungere il settore ospiti. Che, però, è tutto ...

