Porto Inter 0-0 LIVE | Pepe chiude su Lautaro davanti alla porta

(Di martedì 14 marzo 2023) Al do Dragão, il match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio do Dragão,si affrontano nel match valido per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Pronti per la partenza ?? I membri degli #InterClub raggiungeranno la squadra a Porto per #PortoInter ????… - Inter : Segui la conferenza stampa di mister Inzaghi e @hakanc10 in diretta da Porto ??? #ForzaInter #PortoInter #UCL - MatteoBarzaghi : Per chi è a Porto e non ha biglietto in settore ospiti e non l’ha acquistato dai canali Inter attenzione. Ne stanno… - Giusepp34637041 : RT @CorSport: ?? Scandalo durante #PortoInter Tifosi nerazzurri in condizioni di pericolo ?? #Inter #Porto #ChampionsLeague #CorrieredelloS… - GiGiglio99 : Niente, il porto non segna manco con le mani, è finita ormai, l'inter è ai quarti -

L'amministratore delegato prima della sfida di Champions contro il: prestito per una stagione. Non è il Romelu visto nelle scorse ...Al do Dragão, il match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio do Dragão,si affrontano nel match valido per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League ...Gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League,verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.itReduce dalla pesante sconfitta in casa dello Spezia, l'scende in campo questa sera all'Estádio do Dragão nel ritorno degli ottavi di ...

Porto-Inter 0-0, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

Si ferma Alessandro Bastoni in casa Inter. Al 74' della sfida di Champions League contro il Porto, il difensore nerazzurro è stato costretto al cambio per infortunio. Una scelta obbligata da parte di ...Il difensore è stato costretto lasciare il campo nella ripresa di Porto-Inter per un problema muscolare, condizioni da valutare. Bastoni è stato costretto lasciare il campo nella ripresa di ...