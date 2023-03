Porto Inter 0-0 LIVE | Diego Costa attento sul tiro di Dzeko

(Di martedì 14 marzo 2023) Al do Dragão, il match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio do Dragão,si affrontano nel match valido per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Pronti per la partenza ?? I membri degli #InterClub raggiungeranno la squadra a Porto per #PortoInter ????… - Inter : Segui la conferenza stampa di mister Inzaghi e @hakanc10 in diretta da Porto ??? #ForzaInter #PortoInter #UCL - MatteoBarzaghi : Per chi è a Porto e non ha biglietto in settore ospiti e non l’ha acquistato dai canali Inter attenzione. Ne stanno… - Ra_fb : Orite..onto Porto vs Inter - infoitsport : Porto-Inter, chi in campo tra Dzeko e Lukaku? Le formazioni ufficiali -

Così a Sky Sport , Beppe Marotta , ad dell', a pochi minuti dalla sfida di contro il. " Il ..., Marotta: "Lautaro Le bandiere non esistono più" " bandiera Le bandiere non esistono più, il ...Partite 14 marzo Manchester City - Leipzig (tot.: 1 - 1)(tot.: 0 - 1) 15 marzo Real Madrid - Liverpool (agg: 5 - 2) Napoli - Frankfurt (agg: 2 - 0) Calcio d'inizio ore 21:00 CET . Gli ...Gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League,verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.itReduce dalla pesante sconfitta in casa dello Spezia, l'scende in campo questa sera all'Estádio do Dragão nel ritorno degli ottavi di ...

Porto-Inter 0-0, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

Beppe Marotta prima della sfida di Champions League con il Porto, valida per l'accesso ai quarti di finale, ha parlato anche di mercato e del futuro di alcuni calciatori nerazzurri. Il dirigente ...Poco prima del fischio d’inizio di Porto-Inter, l’ad nerazzurro Marotta si è esposto su Inzaghi: “Addio in caso di eliminazione Assolutamente no, non si può mettere in discussione un allenatore per ...