Ponticelli | 20enne scappa all’alt | fermato dopo un inseguimento

(Di martedì 14 marzo 2023) Unè statodagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale al termine diin auto: il giovane è stato denunciato. Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Arturo Toscanini, hanno intimato l’alt ad un’auto con a bordo due persone ma il conducente,

Napoli, inseguimento a Ponticelli: 20enne denunciato ilmattino.it

Napoli, questa notte alcuni agenti della polizia di stato, mentre controllavano il territorio della zona di Ponticelli, nel transitare in via ... è scattata la denuncia nei confronti di un 20enne ...Ne è nato un inseguimento durante il quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunti in via Al Chiaro di Luna, i due occupanti hanno abbandonato ...