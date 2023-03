Ponte sullo Stretto | Salvini | “Il decreto in Cdm questa settimana”

(Di martedì 14 marzo 2023) Siamo all’annuncite acuta per il. Il vice premier Matteoè tornato a parlare dell’opera anche oggi,volta promettendo che ilarriverà in consiglio dei ministri in. Nei giorni scorsi il leader della Lega aveva già annunciato l’avvio dei lavori entro due anni. Il vice premier Matteoè tornato a parlare delannunciato che ilpotrebbe arrivare presto in Cdm “Se tutti forniscono gli elementi utili a chiudere il dossier, ilpotrebbe arrivare anche” ha detto a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GIUSEPPEABBATA2 : Abbiamo una miriade di problemi che non hannola minima idea di come gestire e loro si giocano il ponte sullo strett… - mauriziogabrie4 : Progetti...basti ricordare i fondi stanziati x il solo studio di fattibilità del ponte sullo.stretto di Messina in passato.. - Eugenio90225549 : @matteosalvinimi Mi piacerebbe sapere quali discorsi di alto profilo affronterai, tipo centrali nucleari di quarta… - VotoPopoTe : @matteosalvinimi Ah quindi salta cdm con il ponte sullo stretto? - BaermannJoseph : @Flower873023811 @EnricoFaraboll1 Il ponte sullo stretto è la porta d’ingresso della Sicilia ed è importantissimo.… -

Salvini, 'decreto' in Cdm a marzo . La Bei, in caso di richiesta ufficiale, e' disponibile a valutare il ruolo di partner finanziario per ilStretto: gli uffici del Mit sono gia' al lavoro per fornire tutti i necessari dettagli tecnici con particolare riferimento alla sostenibilita' ambientale. Lo riferisce una nota del ...Il decreto per la realizzazione delStretto 'potrebbe arrivare già questa settimana. Gli italiani sono scettici perchè non si è mai fatto, quindi due o tre giorni in più non cambiano niente'. Lo ha detto il vicepremier e ...Messina Il decreto per la realizzazione delStretto di Messina 'potrebbe arrivare già questa settimana se tutti danno gli elementi utili a chiudere il dossier. Stiamo analizzando ...

Salvini: “Il decreto per il Ponte sullo Stretto potrebbe arrivare già questa settimana” Agenzia Nova

Dai valori cattolici ai nazionalismi, dai migranti all’Europa “senza anima” fino all’Ucraina, ecco cosa è stato detto Utilizzare “il dono della comunicazione come un ponte e non come ... atlante di ...Un tappeto di siringhe e plastiche. Se non è una discarica poco ci manca. Lo scenario che si è presentato sabato scorso sotto ponte Centurini agli occhi dei ...