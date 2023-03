Polveri sottili | dati critici anche nel 2022 | i dati e l’appello delle Associazioni

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLedella Valle del Sabato tornano a far sentire la propria voce per denunciare lo stato di inquinamento di Avellino e provincia e richiamare, per l’ennesima volta, l’attenzioneistituzioni. Per questo sabato 18 marzo 2023 alle ore 11:00 è stata convocata una conferenza stampa presso il Circolo della Stampa di Avellino per divulgare idella rete AURA sul livello della qualità dell’aria nel. “La rete Aura- spiega Franco Mazza, Presidente del Comitato “Salviamo la Valle del Sabato”- ha monitorato per tutto l’anno, ed ancora oggi, i livelli didella città e dell’hinterland. Iemersi ed elaborati sono davveroper alcune aree del territorio ...