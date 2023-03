Polonia, ha cercato di aiutare una donna ad abortire: condannata a 8 mesi (Di martedì 14 marzo 2023) Polonia di estrema destra che sta riportando il paese a livelli di oscurantismo mai visti prima e poco alla volta togliendo le libertà. Un'attivista polacca, Justyna Wydrzynska, è stata condannata a ... Leggi su globalist (Di martedì 14 marzo 2023)di estrema destra che sta riportando il paese a livelli di oscurantismo mai visti prima e poco alla volta togliendo le libertà. Un'attivista polacca, Justyna Wydrzynska, è stataa ...

