Pogba preoccupa | intanto la Juve si tutela | pronto l’assalto al sostituto

La Juventus potrebbe intervenire nuovamente sul mercato a causa delle condizioni fisiche di Pogba; ecco il nuovo obiettivo di mercato. Il club bianconero non pensava di dover fare queste riflessioni dopo neanche un anno dal suo ritorno; le condizioni di Pogba preoccupano la Juventus. Il centrocampista francese, da quando è tornato, ha giocato solo due scampoli di partita contro Torino e Roma. L'infortunio subito nel corso della preparazione estiva non è stato semplice da superare; il centrocampista francese, però, non ha mai mollato consapevole di poter aiutare la squadra nel momento più delicato della stagione. Aiuto che, al momento, difficilmente arriverà; lo stop prima del match con la Sampdoria, infatti, lo terrà fuori almeno un altro mese.

