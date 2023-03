Pogba e Lukaku | ritorni a confronto | chi ha floppato di più?

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 14 marzo 2023) Paule Romelusono di sicuro le grandi delusioni di questa stagione per Inter e Juventus, ma chi ha fatto peggio tra i due? Come si può negare il fatto che i tifosi di Inter e Juventus fossero al settimo cielo nel momento in cui Paule Romelusono tornati a casa, vestendo uno ancora una volta il bianconero e l’altro il nerazzurro. Troppe volte iportano con sé solo tante aspettative che vengono poi puntualmente tradite dalla realtà dei fatti, perché in questa stagione non ci sono dubbi sul fatto che entrambi siano completamente mancati alle due squadre. Ma chi può essere definito il peggiore? Collage (LaPresse)A un primo impatto sembra essere molto semplice rispondere che il peggiore dei due sia stato Paul, con il francese che purtroppo ha ...