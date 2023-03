Pogba costa alla Juve 200mila euro al minuto, 3,49 milioni a partita (Repubblica) (Di martedì 14 marzo 2023) Paul Pogba si è fermato un’altra volta. Lesione all’adduttore e almeno venti giorni di stop. Un’ulteriore conferma della sua fragilità. La Repubblica fa i conti in tasca alla Juventus: Pogba costa al club bianconero 200mila euro al minuto e finora ha giocato solo 35 minuti in 37 partite tra campionato e coppe europee. La Juventus ovviamente non è contenta, ma se lo vendesse, dovrebbe pagare 4 milioni in più al fisco. La Repubblica scrive: “Quella che doveva essere una scelta di vita, tornare nell’unico posto in cui si è sentito amato e in cui pensava di poter essere di nuovo se stesso, si è rivelata una via crucis. L’ultima partita giocata dal primo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 14 marzo 2023) Paulsi è fermato un’altra volta. Lesione all’adduttore e almeno venti giorni di stop. Un’ulteriore conferma della sua fragilità. Lafa i conti in tascantus:al club bianconeroale finora ha giocato solo 35 minuti in 37 partite tra campionato e coppepee. Lantus ovviamente non è contenta, ma se lo vendesse, dovrebbe pagare 4in più al fisco. Lascrive: “Quella che doveva essere una scelta di vita, tornare nell’unico posto in cui si è sentito amato e in cui pensava di poter essere di nuovo se stesso, si è rivelata una via crucis. L’ultimagiocata dal primo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Pogba costa alla Juve 200mila euro al minuto, 3,49 milioni a partita (Repubblica) In 37 partite ha giocato solo 3… - EMIGOAL : RT @capuanogio: #Pogba, il peso dell’assenza: ogni minuto in campo del francese costa 199.619 euro (#Repubblica) - capuanogio : #Pogba, il peso dell’assenza: ogni minuto in campo del francese costa 199.619 euro (#Repubblica) - SportRepubblica : Pogba, il peso di un'assenza. Alla Juventus costa 200 mila euro al minuto [aggiornamento delle 23:30] - LorenzoB_W : @dr__polemica @DaniPelado1 Pogba con il decreto crescita costa quanto il fenomeno che per giocare è dovuto andare a… -